Notizie rassicuranti per Catherine Deneuve. L'attrice francese ricoverata questa notte in ospedale in condizioni definite gravi è stata colta da "un incidente vascolare ischemico molto limitato, quindi reversibile".

È quanto annunciano i suoi famigliari attraverso l'agente dell'attrice, Claude Blondel. "Fortunatamente non ha alcun deficit motorio e deve prendersi un po' di tempo di riposo".

