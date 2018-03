Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2018 18.57 13 febbraio 2018 - 18:57

Un uomo di 24 anni, dato per dispero da domenica nella regione di Les Paccots (FR), è stato trovato morto oggi pomeriggio da un escursionista sulla montagna Dent de Lys, una decina di km ad est di Saint Denis. Il corpo era sepolto sotto la neve in una zona scoscesa.

Il medico della Rega non ha potuto far altro che constatarne il decesso, ha reso noto la polizia friburghese. Una vasta operazione per ritrovare il disperso, con un trentina di unità, era stata messo in atto da due giorni.

