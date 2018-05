Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 17.34 25 maggio 2018 - 17:34

Lanciata nel novembre 2016, l'iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" è stata depositata oggi presso la Cancelleria federale da un gruppo di cittadini neocastellani.

Stando a "future3.0", il comitato che sostiene il testo, le firme raccolte sono state 145'099.

Gli iniziativisti vogliono vietare l'utilizzo di pesticidi di sintesi nell'agricoltura, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella conservazione del paesaggio. Intendono anche bandire dalla Confederazione alimenti che contengono pesticidi o per la produzione dei quali sono usati anticrittogamici.

Agli occhi del comitato, è "assolutamente possibile" garantire l'approvvigionamento della popolazione svizzera tramite produzione interna e l'importazione di generi alimentari senza pesticidi. A suo avviso, è provato che chi non impiega queste sostanze deve far fronte a costi sensibilmente inferiori.

L'iniziativa potrebbe essere inserita nella legislazione entro una decina d'anni. Composti chimici come il solfato di rame sarebbero invece ancora permessi, così come i trattamenti nel campo dell'agricoltura biologica e la concimazione.

D'altro canto, sarebbe vietato il controverso erbicida glifosato, che di recente l'Unione europea ha autorizzato per ulteriori cinque anni. In un rapporto, il Consiglio federale lo ha classificato come innocuo, mentre secondo studi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sarebbe un "probabile cancerogeno". Il testo vuole inibire pure una serie di insetticidi nocivi per le api.

Per il mondo agricolo però, si tratta di un testo troppo estremo, rischioso e utopico. L'Unione svizzera dei contadini (USC) denuncia un dibattito scollegato dalla realtà del mercato.

