Il deragliamento di un Intercity ICE avvenuto una settimana fa a Basilea potrebbe essere stato causato da uno scambio azionatosi durante il passaggio del treno.

Lo indica Christoph Kupper del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) al telegiornale della televisione svizzero-tedesca SRF. Concretamente, la locomotiva è correttamente passata sul deviatoio. Questi si è poi azionato per ragioni ancora ignote al passaggio del primo vagone passeggeri, indirizzando così il resto del convoglio su un altro binario.

Per Kupper due sono le possibili spiegazioni dell'accaduto: la sorveglianza elettronica dello scambio non ha funzionato, oppure questo è stato azionato per errore. Per questa prima ricostruzione dell'accaduto, il SISI si è basato sui danni visibili dopo l'incidente.

Ad ogni modo, a uscire dai binari è stato solo il primo vagone, che si è ritrovato di sbieco tra i due binari, e la locomotiva. Il resto del convoglio non è deragliato (seppur trovandosi sul binario sbagliato). Nessuno è rimasto ferito, le conseguenze avrebbero potuto però essere ben peggiori: il convoglio ha infatti concluso la sua corsa a solo venti metri da un muro in cemento di separazione tra i binari, dopo aver percorso 800 metri dallo scambio incriminato. Sull'ICE in viaggio da Berlino a Interlaken Ost (BE) c'erano 240 passeggeri.

Neuer Inhalt Horizontal Line