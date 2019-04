Deutsche Bank (destra) sta valutando la creazione di una "bad bank" nel caso in cui una fusione con Commerzbank (sinistra) non dovesse andare a buon fine.

Deutsche Bank sta valutando la creazione di una "bad bank" nel caso in cui una fusione con Commerzbank non dovesse andare a buon fine. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

Secondo queste ultime, una divisione dove far confluire gli asset e le attività non desiderate potrebbe essere usata con flessibilità e consentire così alla banca di "pulire" in modo approfondito il suo bilancio.

