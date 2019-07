3,15 miliardi di euro (3,46 miliardi di franchi): è la perdita netta che Deutsche Bank annuncia nel secondo trimestre 2019.

Un perdita superiore a quanto aveva previsto a inizio luglio (2,8 miliardi di euro), quando il colosso bancario tedesco aveva annunciato un maxipiano di ristrutturazione che porterà a 18'000 esuberi. Una perdita che pesa, se non altro se la si confronta con l'utile di 401 milioni registrato nello stesso periodo del 2018; un anno che sembra un secolo per un istituto bancario sul cui destino per mesi ci si è interrogati in Germania in vista di una possibile fusione, poi sfumata nel nulla, con Commerzbank.

"Abbiamo già raggiunto un passo significativo per implementare la nostra strategia di trasformazione. E questo si riflette nei nostri risultati. Una parte sostanziale dei costi di ristrutturazione è già stata digerita nel secondo trimestre", sottolinea il Ceo di Deutsche Bank Christian Sewing. "Escludendo le spese per la trasformazione, la banca sarebbe redditizia e nelle nostre attività più stabili i ricavi erano stabili o in crescita", aggiunge il manager sottolineando che "questo, insieme alla nostra solida posizione di capitale e liquidità, ci fornisce una solida base per la crescita".

