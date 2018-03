Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2018 12.44 10 marzo 2018 - 12:44

I vertici di Deutsche Bank non vedranno alcun bonus per il 2017, chiusosi in perdita per il terzo anno consecutivo.

L'amministratore delegato della banca tedesca, John Cryan, secondo quanto riporta Die Zeit, ha specificato che i 12 membri del consiglio di amministrazione non riceveranno nessuna forma di incentivo, mentre i premi, considerati una sorta di "investimenti nel futuro", saranno distribuiti ai dipendenti. La somma complessiva non raggiungerà i 2,4 miliardi concessi per il 2015, ma supererà comunque i 546 milioni di euro pagati per il 2016.

Deutsche Bank ha chiuso il 2017 in rosso di quasi mezzo miliardo di euro. Si tratta di un miglioramento dopo la perdita di 1,4 miliardi nel 2016 e di addirittura di 6,8 miliardi nel 2015 che tuttavia non ha potuto ridurre i drastici tagli del personale previsti dal gruppo bancario.

