Fino a un dipendente su cinque di Deutsche Bank potrebbe essere mandato a casa nei prossimi anni.

Il colosso tedesco, secondo il Wall Street Journal, starebbe valutando tra i 15 e i 20 mila tagli a livello globale, nel tentativo di rilanciare la propria redditività e tornare ad attrarre quegli investitori che, delusi dalle performance della banca, hanno spedito le azioni ai minimi storici in Borsa.

I tagli, oggetto delle riflessioni del top management, accelererebbero il ridimensionamento dell'istituto, reduce dal fallito matrimonio con Commerzbank e alle prese con un faticoso piano di ristrutturazione e una revisione delle sue ambizioni di leader globale. Gli esuberi richiederebbero più di un anno per essere digeriti con costi diffusi, seppur non in misura lineare, in tutte le regioni e le aree di attività.

