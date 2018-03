Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2012 13.27 07 settembre 2012 - 13:27

Il ministro Johann Schneider-Ammann chiede aiuto ai dipendenti del suo Dipartimento federale dell'economia (DFE) per far fronte alle lentezze amministrative: chi presenterà la migliore idea per eliminare procedure "insensate e costose" riceverà un premio di 5000 franchi.

Schneider-Ammann ha presentato un concorso interno per ridurre il numero di procedure e i tempi di disbrigo, ha indicato il DFE all'ats, confermando un'informazione del quotidiano "St.Galler Tagblatt".

Le proposte, da inoltrare entro la fine di novembre, saranno esaminate da una giuria di cinque persone, sotto la direzione della segretaria generale Monika Rühl.

"Sono persuaso che un grosso potenziale di idee sonnecchi qui" al DFE, ha dichiarato Johann Schneider-Ammann nella presentazione del "Premio Switch", che mira a "stimolare soluzioni innovative".

Il "Premio Switch", di 10'000 franchi, sarà assegnato ogni anno. La migliore idea riceverà 5000 franchi. Il resto verrà ripartito fra gli autori di altre proposte ritenute interessanti.

Neuer Inhalt Horizontal Line