Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 20.24 29 maggio 2018 - 20:24

"Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza".

Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio al suo arrivo a Napoli per un appuntamento in piazza rispondendo ai cronisti.

