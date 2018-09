Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 7.40 26 settembre 2018 - 07:40

Riprendono stamane alle 08.00 i dibattiti alle Camere federali. Dopo essersi riuniti in Assemblea per l'elezione di alcuni giudici federali, i deputati del Consiglio nazionale si lanceranno in un dibattito urgente sulle esportazioni di armi.

Il Consiglio federale vorrebbe infatti modificare la pertinente ordinanza per consentire l'export di materiale bellico in Paesi coinvolti anche in un conflitto interno.

Nonostante le rassicurazioni del governo sul fatto che ogni richiesta di esportazione verrebbe trattata singolarmente tenendo conto dei pro e dei contro, deputati sia di destra che di sinistra hanno criticato una decisione che rischia di rinfocolare i conflitti e di mettere in dubbio la neutralità del Paese. L'esecutivo non è dello stesso avviso e, nel giustificare simile cambiamenti di prassi, sottolinea che si tratta anche di proteggere posti di lavoro in Svizzera.

