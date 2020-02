KEYSTONE/AP/JAE C. HONG

Le trattative per una transazione con Volkswagen sui possibili risarcimenti danni per i clienti che hanno denunciato il colosso automobilistico tedesco in seguito al dieselgate sono fallite. Lo ha annunciato l'impresa, secondo la Dpa.

Il tentativo sarebbe fallito a causa di una richiesta economica troppo elevata da parte degli avvocati dell'associazione dei consumatori.

