Una donna di 34 anni è stata uccisa dal marito dal quale viveva separata: è successo ieri a Dietikon, alle porte di Zurigo. Il marito 37enne è stato arrestato il giorno stesso nel canton San Gallo.

Le circostanze esatte del delitto sono ancora oggetto di indagini, ha reso noto oggi la polizia cantonale di Zurigo. Si sa tuttavia che la coppia di cittadini della Macedonia del Nord si era separata e che nel febbraio del 2018 il marito era stato arrestato per un episodio di violenza domestica.

All'uomo era stata intimata una diffida ad avvicinarsi all'abitazione della donna: una misura che il 37enne ha più volte violato. Nel novembre di un anno fa era intervenuto anche il gruppo di protezione contro la violenza della polizia cantonale, ma la donna ha rifiutato a due riprese l'invito a parlare con gli esperti.

Nella primavera di quest'anno, la donna ha nuovamente segnalato alla polizia che il marito la seguiva. Al 37enne è stato di nuovo imposto il divieto di contattare la moglie. Anche questa misura è scaduta alla fine di luglio.

Secondo quanto ha reso noto la polizia, l'uomo è ricomparso domenica scorsa a casa della moglie. Ha suonato ripetutamente il campanello per contattare la donna, con la quale condivideva la custodia dei figli. Sul posto ha però incontrato soltanto un parente.

"Per motivi legati alla loro protezione, non possiamo dire nulla sui bambini", ha dichiarato un portavoce della polizia. Non si conosce quindi né il numero né l'età dei figli.

Domenica gli agenti si sono recati sul posto ed hanno allontanato il 37enne che secondo il portavoce "non ha fatto nulla di proibito, era semplicemente molto insistente". Nel corso della giornata le forze dell'ordine hanno ricevuto altre due chiamate che segnalavano la presenza del macedone a Dietikon.

Gli agenti non hanno però trovato traccia dell'uomo ed hanno invitato i famigliari a chiamare nuovamente la centrale d'intervento nel caso si fosse fatto vivo. Lunedì verso le 16.30, la polizia ha infine ricevuto la segnalazione che la donna giaceva morta nel suo appartamento.

Neuer Inhalt Horizontal Line