Un difetto tecnico del sistema anti-schiacciamento: questa la causa dell'incidente che ha provocato la morte di un capotreno delle FFS a Baden (AG) rimasto incastrato in una porta del convoglio del tipo EW IV lo scorso 4 agosto.

Lo ha comunicato oggi il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Un difetto del dispositivo di sicurezza ha avuto quale conseguenza che la forza di chiusura della porta non è stata ridotta nel momento in cui ha incontrato l'"ostacolo", precisa il SISI.

L'incidente si è verificato alle 00.10 alla stazione di Baden. Il controllore 54enne è rimasto incastrato in una porta del treno al momento della partenza ed è stato trascinato via. È poi morto per le gravi ferite riportate.

