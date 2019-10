Il portale di commercio elettronico Digitec Galaxus, controllato da Migros, è stato bersaglio di un attacco informatico.

Nello scorso fine settimana sono stati fatti sui conti dei clienti centinaia di migliaia di tentativi di connessione, molti dei quali non hanno avuto successo.

Gli hacker sono comunque riusciti ad acquistare in modo fraudolento licenze software per un ammontare di 3'200 franchi. L'operatore ha informato i clienti via e-mail, ha detto un portavoce all'agenzia AWP, confermando informazioni diffuse da radio SRF.

I tentativi di connessione sono stati operati con computer situati in Russia e Brasile. I cybercriminali hanno comprato liste di identificazione e combinazioni di password sul "darknet" e le hanno poi testate su Digitec Galaxus, ha precisato.

La piattaforma consiglia ai propri clienti di non utilizzare le stesse password per gli account online. Raccomanda inoltre l'"autenticazione a due fattori", un processo di sicurezza mediante il quale l'utente fornisce due modalità di identificazione.

