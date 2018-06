Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 11.03 28 giugno 2018 - 11:03

È diminuito lo scorso anno il numero degli animali impiegati in Svizzera a scopo di sperimentazione (-2,4%). Lo indica oggi l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), precisando che due terzi dei 614'581 organismi usati erano topi.

Rispetto al 2008, anno in cui è entrata in vigore la nuova legge sulla protezione degli animali, il numero di animali utilizzati è diminuito di oltre 100'000 unità, si legge in una nota.

Il calo conferma la tendenza degli ultimi dieci anni, anche se di anno in anno vi possono essere notevoli variazioni, principalmente dovute all'impiego di un numero maggiore di animali per un unico esperimento limitato nel tempo. Nel 2017 il numero delle nuove autorizzazioni rilasciate per gli esperimenti sugli animali ha registrato un calo pari al 10,5 %.

