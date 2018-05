Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 10.29 28 maggio 2018 - 10:29

Il volontariato tradizionale è in calo di popolarità in Svizzera: le persone non vogliono più impegnarsi a lungo termine, né essere solamente degli esecutori.

È quanto mette in risalto uno studio pubblicato oggi dall'Istituto Gottlieb Duttweiler (GDI), realizzato su mandato del Percento culturale Migros.

È sempre più difficile trovare volontari e il loro numero diminuisce ogni anno, indica un comunicato. Ciò viene riscontrato nei settori più disparati: dalle società di musica ai Comuni, passando per i pompieri.

Questa situazione non indebolisce solamente le associazioni e altre istituzioni, ma minaccia anche la coesione sociale, sottolinea GDI. La tesi degli autori della ricerca - presentata a Rüschlikon (ZH) davanti a oltre 300 membri di ong e poteri pubblici - è che il declino degli effettivi non va letto come un'avversione nei confronti del volontariato, bensì come un cambio di paradigma.

