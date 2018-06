Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 giugno 2018

Daniel Bärtschi ha deciso di mettersi in proprio come consulente

Daniel Bärtschi lascia l'incarico di direttore di Bio Suisse, dopo otto anni passati alla testa dell'associazione fondata nel 1981 e raggruppante 32 organizzazioni impegnate nell'agricoltura biologica, tra cui Bio Ticino.

Il successore dovrebbe essere nominato entro la fine dell'anno.

L'agronomo 50enne si metterà in proprio come consulente indipendente, in particolare nell'ambito della sostenibilità, indica Bio Suisse in una nota diramata oggi.

Sotto la direzione di Bärtschi, il numero di produttori "Gemma" che fanno capo a Bio Suisse non ha cessato di aumentare: oggi sono 6423. Il volume d'affari dei prodotti bio ha raggiunto i 2,7 miliardi di franchi, un record, e la loro quota di mercato arriva al 9%, rileva l'associazione.

"Il bio è uscito dalla confidenzialità, si è ampiamente imposto ed è diventato un segmento di crescita nel commercio delle derrate alimentari", afferma Bärtschi, citato nella nota. Il direttore ritiene dunque che sia il buon momento per passare il testimone a qualcun altro.

