Torna a far discutere la comunicazione interna estiva del direttore dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) Christian Bock, che ha chiesto ai suoi funzionari di "sporcarsi" maggiormente, di uscire dagli uffici e di andare di più sul terreno.

I sindacati hanno reagito duramente.

In un quadro già teso per via delle ristrutturazioni interne le parole di Bock non sono piaciute a tutti, riferiscono "SonntagsBlick" e "SonntagsZeitung". I domenicali tornano oggi su una comunicazione che risale a inizio luglio e a cui alcune testate - anche in Ticino - avevano già accennato.

Bock fa riferimento all'espressione in dialetto "Meh Dräck", coniata nel 2004 dal celebre musicista rock svizzero Chris von Rohr, che ha scritto anche una canzone sul tema. Mehr Dreck, cioè più sporcizia: uno slogan - diventato anche parola dell'anno - che vuole invogliare a mostrare più coraggio, ad assumersi rischi.

"In seno all'AFD io mi auguro Meh Dräck, segnatamente più superiori che non siedono in ufficio, ma che prestano servizio insieme ai loro collaboratori: durante la notte, il fine settimana, quando fa freddo e piove. Più responsabili che non decidono solo nuove regole, ma che le testano nella prassi e, se attuabili, le vivono in prima persona. Più coraggio per semplificare i processi in modo radicale e per analizzarli in modo critico. Più colloqui a tu per tu e meno voci di corridoio. Più contegno nel mettere in primo piano il nostro mandato - vale a dire garantire la sicurezza globale al confine, a favore della popolazione, dell'economia e dello stato - e non il proprio ego".

Gli auguri di Bock per l'estate, con tanto di collegamento ipertestuale alla pagina Wikipedia dedicata all'espressione "Meh Dräck" hanno mandato su tutte le furie i rappresentanti del lavoratori. "Sono scioccata dalle affermazioni di Bock", afferma Barbara Gysi, consigliera nazionale (PS/SG) e presidente dell'Associazione del personale della Confederazione, in dichiarazioni riportate dalla SonntagsZeitung. Non è ammissibile il tono e la critica non differenziata a tutto il personale, aggiunge Gysi, che si aspetta delle scuse.

Anche Heidi Rebsamen, segretaria generale di Garanto, il sindacato del personale del ramo, ha scritto una lettera al direttore dell'AFD chiedendo maggiore rispetto e facendo presente che il link proposto da Bock porta al video della canzone "Meh Dräck", in cui si vede il cantante von Rohr fra i maiali.

Contattato dai domenicali l'ufficio stampa dell'AFD fa sapere che le reazioni dei rappresentanti dei lavoratori sono prese seriamente e che si cercherà il dialogo. D'altra parte Bock e altri membri della direzione hanno pure ricevuto reazioni positive, viene fatto notare.

E Chris von Rohr cosa ne pensa? "Forse è colpa della canicola, ma credo che i druidi dei sindacati non abbiamo veramente capito né me, né il direttore delle dogane", spiega alla SonntagsZeitung. L'espressione vuol dire rimani rilassato, fai quello che devi fare in modo naturale, disinvolto. E proprio per un mestiere certamente non facile come quello di doganiere "non è sicuramente un cattivo consiglio", conclude il 68enne che è stato membro fondatore della celebre band elvetica Krokus e produttore dei Gotthard.

