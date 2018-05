Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 15.06 22 maggio 2018 - 15:06

Mai stato così roseo il futuro, visto dai piani alti delle grandi aziende svizzere.

L'88% di un campione di un centinaio di responsabili delle finanze interrogati dalla società di consulenza Deloitte prevede un andamento positivo della congiuntura elvetica nei prossimi 12 mesi, mentre il 3% pronostica un peggioramento e il 9% non vede cambiamenti all'orizzonte.

Dall'inizio del rilevamento, nel 2009, le prospettive non sono mai state viste in modo così favorevole, si legge in un comunicato odierno. In novembre gli ottimisti erano il 74%.

