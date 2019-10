Prima crepa interna alla Casa Bianca nell'indagine di impeachment: il colonnello Alexander Vidman, veterano della guerra in Iraq e massimo esperto di Ucraina del National security council, ha iniziato a deporre alla Camera nonostante la diffida della presidenza.

Nella bozza delle sue dichiarazioni, dice di aver segnalato due volte ai superiori le pressioni della Casa Bianca su Kiev per far indagare i Biden, richiesta che riteneva "inappropriata", fuori dal "senso del dovere", dannosa per gli interessi Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line