Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 9.43 09 luglio 2018 - 09:43

Prosegue il calo della disoccupazione in Svizzera: in giugno i senza lavoro erano 106'579, ben il 20,2% in meno rispetto a giugno 2017 (-2,6% rispetto a maggio).

Per ritrovare un valore così basso bisogna risalire a quasi dieci anni fa, ad ottobre 2008 per la precisione quando il loro numero era di poco superiore ai 100'000. Considerato che nel mese di gennaio del 2016 i senza lavoro erano ancora 163'644, il numero di disoccupati è quindi calato nel giro di due anni e mezzo di oltre un quarto (-28,5%).

Il relativo tasso, indica oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), si è attestato in giugno al 2,4%, stabile rispetto a maggio ma in calo di ben 0,6 punti in confronto allo stesso mese dello scorso anno. L'ultima volta che aveva fatto segnare un valore simile era nel settembre 2008. In Ticino la disoccupazione colpiva 4178 persone per un tasso del 2,5%, in calo di 0,5 punti su base annuale (invariato rispetto a maggio).

Neuer Inhalt Horizontal Line