Disoccupazione stabile in Svizzera in agosto (foto simbolica)

Disoccupazione stabile in Svizzera: il tasso dei senza lavoro in agosto è infatti rimasto invariato al 2,1%, stesso valore registrato in luglio e giugno. Rispetto a un anno fa vi è stata una contrazione di 0,2 punti percentuali.

In Ticino la disoccupazione è al 2,5% (+0,1 punti percentuali rispetto a luglio e -0,1 punti percentuali su base annua) e nei Grigioni allo 0,7% (dato invariato nel confronto mensile e in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa).

Secondo le cifre fornite oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), alla fine di agosto 2019 erano iscritti 99'552 disoccupati presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 1’974 in più rispetto al mese precedente. Nel confronto su un anno si è assistito a una flessione di 8341 unità.

