Le ditte ticinesi sono seconde solo a quelle basilesi nel procrastinare i loro pagamenti: è quanto emerge da uno studio periodico pubblicato oggi dalla società di informazioni economiche Bisnode.

Nel 2018 a livello nazionale il 76% delle fatture inviate da un'azienda a un'altra impresa sono state pagate nei termini convenuti, mentre nel 24% dei casi ciò non è avvenuto. Il ritardo medio (per le fatture che poi sono state onorate) è stato di 14,6 giorni. Rispetto al 2017 vi è stato un peggioramento su entrambi i fronti, rispettivamente di mezzo punto percentuale e di metà giornata.

Le differenze regionali sono però notevoli. Le più puntuali sono le aziende di Appenzello Interno (solo l'11% supera la scadenza), Obvaldo (13%) e Appenzello Esterno (16%). Zurigo (21%) e Ginevra (24%) si muovono vicino alla media nazionale. Anche i terzi, quarti e quinti peggiori pagatori - Zugo (29%), Basilea Campagna (28%) e Vaud (26%) - non sono molto lontani.

Uno scarto marcato divide per contro i due ultimi della classe: Basilea Città, che segna un 48% di fatture in ritardo, con un peggioramento di 5 punti percentuali rispetto all'anno scorso, e il Ticino, dove il 36% delle imprese non rispetta i termini. A sud delle Alpi vi è comunque stato un miglioramento di 2 punti nel confronto con i dodici mesi precedenti.

Importante risulta anche essere il settore di attività. I cattivi pagatori si annidano soprattutto nei rami della ristorazione (41%, +5 punti), commercio al dettaglio (40%, +10 punti) e dell'automobile (34%). Puntualità è invece offerta da istituti finanziari e assicurazioni (12%) nonché da agenzie di reclutamento (13%).

