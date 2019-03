La stele dell'antica sinagoga di Strasburgo, trovata danneggiata sabato scorso, non è stata divelta per un atto di antisemitismo - come ipotizzato in un primo momento - ma è caduta dopo essere stata urtata da un'auto in un incidente.

Lo riferisce il sito del giornale locale Dernières Nouvelles d'Alsace, citando la polizia dipartimentale e spiegando che il monumento è stato danneggiato dal gancio da rimorchio della vettura.

La stele, che ricorda il luogo dove sorgeva l'antica sinagoga di Strasburgo incendiata dai nazisti nel 1940, era caduta dal suo piedistallo. Un passante l'aveva notata a terra e aveva dato l'allarme. La notizia, in un momento in cui in Francia si moltiplicano gli episodi di antisemitismo, aveva suscitato condanne e preoccupazione.

Tuttavia secondo gli inquirenti, che hanno visionato i filmati di videosorveglianza, l'incidente non ha carattere antisemita. L'uomo alla guida dell'auto è stato identificato e interrogato e dovrà presentarsi a giugno davanti ai giudici.

Neuer Inhalt Horizontal Line