Non è mai troppo tardi per diventare sacerdote.

Una vocazione maturata in un'età, come si dice, 'non più giovane', ma nata già fin dall'adolescenza e interrotta poi dal matrimonio e dalla vita da padre di famiglia. È quella di don Nicola Pacetta, che viene ordinato sacerdote a 73 anni, essendo già padre e nonno.

Stasera alle 19:00, presso la Parrocchia di Sant'Antonio di Padova a Campobasso, don Nicola riceve l'ordinazione presbiterale per imposizione delle mani e preghiera consacratoria da monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo del capoluogo molisano, durante la messa officiata dal presule. Domani, poi, celebrerà la sua prima messa presso la parrocchia di Campolieto, sempre in provincia di Campobasso.

Nato a Catanzaro nel 1946, già padre e nonno di sei nipotini, Pacetta è entrato nel Seminario diocesano 'Redemptoris Mater' di Campobasso tre anni fa, dopo la morte della moglie per un male incurabile e cinque anni di missione. Ma la sua vocazione risale alla giovinezza quando entrò in un seminario francescano fino al noviziato. Dopo il noviziato, però, Nicola scelse la strada del matrimonio, un cammino in cui l'amore coniugale si è trasformato anche in guida e testimonianza per le giovani coppie: una dedizione tale da favorire la formazione, a loro volta, di diverse altre famiglie. Fino alla vedovanza e alla scelta definitiva, in età più che adulta, di diventare prete.

