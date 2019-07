DKSH, gruppo specializzato nel commercio e nei servizi con sede a Zurigo e attivo in larghissima parte in Asia, ha chiuso il primo semestre con un giro d'affari in calo dello 0,9% a 5,62 miliardi di franchi.

Senza gli effetti dei cambi, delle acquisizioni e delle cessioni risulta una progressione del 3,1%, sottolinea la società in un comunicato odierno. A pesare sul fatturato è stata principalmente la cessione lo scorso anno delle attività Healthcare in Cina, che ha ridotto il giro d'affari del 6,4%.

Anche l'utile operativo EBIT è diminuito per lo stesso motivo, del 20,6% a 110,7 milioni di franchi. L'utile netto è sceso del 29,9% a 68,3 milioni. Sulle cifre non ha pesato soltanto "l'effetto Cina" ma anche costi di ristrutturazione nella divisione dei beni di consumo. Senza tali influssi, l'EBIT sarebbe cresciuto dell'1,3% e l'utile netto sarebbe calato soltanto dell'8,2%.

Le cifre sono inferiori alle attese degli analisti contattati dall'agenzia Awp, i quali prospettavano in media un fatturato di 5,70 miliardi e un EBIT di 125,6 milioni di franchi.

