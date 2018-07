Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 8.01 10 luglio 2018 - 08:01

DKSH, multinazionale del commercio e dei servizi con sede a Zurigo e attiva in larghissima parte in Asia, cede le sue attività in Cina legate alla salute alla società di investimento americana Warburg Pincus. Il prezzo concordato è di 100 milioni di franchi.

Il gruppo elvetico rimane comunque attivo sul mercato cinese nei comparti dei beni di consumo, delle materie prime e della tecnologia, spiegano i vertici in un comunicato odierno. La vendita permette però di concentrare il gruppo sulle attività strategiche.

Fondata nel 1865 e quotata dal 2012 alla borsa svizzera, DKSH è presente in 37 paesi con 825 succursali, 800 delle quali in Asia. Dà lavoro a quasi 32'000 persone e l'anno scorso ha generato un fatturato di 11 miliardi di franchi

