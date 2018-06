Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 8.32 29 giugno 2018 - 08:32

DKSH, multinazionale del commercio e dei servizi con sede a Zurigo e attiva in larghissima parte in Asia, estende le proprie attività in Nuova Zelanda. La società ha infatti acquisito le attività nel settore bevande della Davies Foods per un ammontare non rivelato.

L'assortimento diversificato di Davies completa in maniera ottimale il portafoglio locale di prodotti DKSH, si legge in una nota odierna della multinazionale elvetica. DKSH intende intensificare la commercializzazione e distribuzione nei supermercati.

Davies Foods è stata fondata nel 1984. Le sue attività nel settore includono bevande energetiche, per sportivi e no, come anche acqua. Il fatturato medio annuo si aggira sui 3 milioni di franchi.

DKSH è attiva in Nuova Zelanda dal 1958 e dà lavoro a 370 persone. La società con sede a Zurigo ha archiviato il 2017 con un fatturato in progressione su un anno del 4,8% a 11 miliardi di franchi. L'utile netto è dal canto suo aumentato dello 0,1% a 213,3 milioni di franchi. Il numero dei dipendenti è di 32 mila unità. Per l'anno in corso, l'azienda zurighese prevede un ulteriore aumento di fatturato e utile.

