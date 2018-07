Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 13.08 08 luglio 2018 - 13:08

Gli insegnanti discriminano i bambini con un passato migratorio perché hanno aspettative troppo basse nei loro confronti. Lo sostiene uno nuovo studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale, di cui riferisce oggi la "NZZ am Sonntag".

"La promozione e la valutazione dei bambini non è neutrale come dovrebbe essere", afferma il professor Markus Neuenschwander, responsabile del gruppo di ricerca sul tema, in dichiarazioni riportate dal domenicale.

Lo studio, realizzato con 75 maestri e 1100 alunni, mostra che i docenti si aspettano fin dall'inizio prestazioni peggiori da allievi con radici straniere. Questo è stato notato in modo particolare per la matematica, dove non vi sono di fatto differenze oggettive di rendimento, e per il tedesco, materia in cui gli stranieri sono più deboli, ma non così tanto come si aspetta il corpo insegnante.

Secondo gli specialisti questo può portate a conseguenze negative: i bambini da cui ci si attende di meno vengono infatti anche spronati meno sulla via della loro crescita scolastica. "Aspettative basse portano a rendimenti limitati", sintetizza un'esperta.

Neuer Inhalt Horizontal Line