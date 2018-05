Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 maggio 2018

Le dogane svizzera trovano sempre più camion che non rispettano le regole di sicurezza per la circolazione: si tratta sia di mezzi pesanti che presentano problemi tecnici, sia di autisti non atti alla guida, sia di mancato rispetto del periodo di riposo obbligatorio.

Stando al domenicale SonntagsZeitung, l'Amministrazione federale delle dogane l'anno scorso ha registrato 32'967 violazioni della legge a fronte delle 17'997 del 2010, ossia un aumento dell'83%.

E anche all'interno del territorio ogni anno si contano decine di migliaia di infrazioni alle regole della circolazione da parte dei mezzi pesanti. Secondo l'Ufficio federale delle strade nel 2017 sono state 24'464 tra multe e denunce. Quasi diecimila riguardavano il superamento del carico massimo autorizzato. Per il resto si trattava infrazioni alle regole sul tempo di lavoro, sul trasporto di merci pericolose e sull'alcolemia.

