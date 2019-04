Dopo un regno durato trent'anni il Giappone si prepara all'abdicazione dell'imperatore Akihito, la prima volta in 200 anni di storia per la più antica monarchia ereditaria al mondo senza aver subito interruzioni a partire dal 660 a.C.

La successione, difatti, avverrà in seguito alla rinuncia al trono del sovrano, e non alla sua scomparsa. L'evento è celebrato con un periodo di festività di 10 giorni continuativi: una solennità a dir poco straordinaria per gli stakanovisti giapponesi.

All'indomani del messaggio televisivo in cui il sovrano 85enne espresse la volontà di farsi da parte per via dell'età avanzata, l'esecutivo ha dovuto varare una legge ad hoc per consentire il passaggio dei poteri nei confronti del figlio primogenito e principe della corona, Naruhito. La cerimonia dell'abdicazione avrà una durata relativamente breve e si svolgerà nella Sala dei Pini, la più prestigiosa del palazzo imperiale. Vi parteciperanno 330 dignitari, incluse le alte cariche del potere legislativo e giudiziario in Giappone, e i ministri dell'esecutivo, oltre ai membri della famiglia reale.

In base al programma, dopo l'ingresso in sala dell'imperatore Akihito e della consorte Michiko, i ciambellani di corte esporranno la spada imperiale e il gioiello della corona, due delle tre insegne ufficiali del trono del Crisantemo, considerati oggetti risalenti all'antica mitologia. Nel corso della funzione il premier Shinzo Abe annuncerà l'abdicazione del sovrano e ringrazierà pubblicamente Akihito a nome del popolo giapponese. A quel punto l'imperatore uscente farà l'ultimo discorso nell'esercizio delle sue funzioni. L'intera cerimonia verrà trasmessa in diretta dalle principali televisioni nazionali.

