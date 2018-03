Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Domani inizia la primavera, tuttavia in serata a Nord delle Alpi la colonnina di mercurio si troverà in molti luoghi intorno allo zero (foto simbolica d'archivio).

Nonostante le temperature sotto la media, domani inizia ufficialmente la primavera. Alle 17.15 il sole si troverà a picco sull'equatore terrestre e segnerà l'equinozio di primavera.

Com'era già stato il caso il primo marzo - giorno dell'inizio della primavera "meteorologica" - anche l'arrivo della primavera "astronomica" registrerà temperature sotto le medie, indica oggi in una nota Meteonews.

A Nord delle Alpi la colonnina di mercurio si troverà martedì sera in molti luoghi intorno allo zero. A Sud delle Alpi l'effetto dell'aria fredda da Nord sarà in parte mitigata dal favonio, ma le temperature potranno scendere di qualche grado sotto lo zero.

