Domenica prossima inizierà ufficialmente l'ora estiva: alle 02.00 in Svizzera e nella maggior parte dei Paesi europei le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un'ora.

Tale cambiamento ci ruberà sessanta minuti di sonno che verranno recuperati il 27 ottobre, quando le lancette dovranno essere retrocesse.

Lo indica oggi in una nota l'Istituto federale di metrologia (METAS), il quale precisa che il cambiamento di orario annuale è oggetto di intense discussioni in particolare nei Paesi limitrofi, ma non sono ancora state prese decisioni definitive.

L'ora legale inizia come ogni anno l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre. Quest'anno essa durerà quindi dal 31 marzo al 27 ottobre, precisa ancora il METAS.

