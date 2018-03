Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Domo Swiss Express potrà far circolare i propri autobus su tre linee nazionali a lunga percorrenza. L'azienda ha infatti ottenuto dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) la necessaria concessione a tal proposito.

L'impresa ha fornito tutte le conferme necessarie e i documenti comprovanti il rispetto della legge, precisa l'UFT in una nota odierna. L'autorizzazione è valida fino al termine del 2020 e stabilisce le fermate servite, così come il numero massimo di corse quotidiane.

Le autolinee interessate sono Zurigo aeroporto – Basilea – Lucerna – Lugano, San Gallo – Zurigo – Bienne – Ginevra aeroporto, Coira – Zurigo – Berna – Sion. L'offerta, si legge nel comunicato, sarà integrata nell'attuale sistema delle tariffe e dei trasporti pubblici: comprenderà il riconoscimento degli abbonamenti generali e metà prezzo. I torpedoni circoleranno una o due volte al giorno in entrambe le direzioni.

Non essendo ammessi i posti in piedi per i bus a lunga percorrenza, sarà obbligatorio effettuare una prenotazione. Domo dovrà certificare all'UFT di garantire i salari e le condizioni di lavoro usuali nel settore, ma anche il rispetto delle disposizioni della legge sulla durata del lavoro e di quella sui disabili.

Il permesso è stato rilasciato a Domo in quanto, durante la consultazione svolta l'estate scorsa presso Cantoni e imprese coinvolte, è emerso che essa non rappresenta una sostanziale concorrenza per i servizi di trasporto esistenti cofinanziati dall'ente pubblico, né compromette quelli non sovvenzionati dallo Stato.

L'UFT ricorda che il Consiglio federale in un rapporto di ottobre ha stabilito che le autolinee nazionali a lunga percorrenza possono rappresentare un opportuno completamento e rafforzamento dell'attuale sistema dei mezzi pubblici. In determinate circostanze, esse creano infatti nuove e comode possibilità di viaggio per i consumatori, conclude il comunicato.

