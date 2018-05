Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I medici dovrebbero poter espiantare gli organi delle persone decedute senza la necessità di ulteriori chiarimenti: ne è convinto il 63% della popolazione svizzera, stando a un sondaggio condotto dal sito di confronti internet Comparis.

Una donazione dovrebbe cioè essere esplicitamente rifiutata dall'interessato.

Il rilevamento demoscopico - condotto in marzo dall'istituto Market Agent nella Svizzera tedesca e romanda su un campione di 1002 persone - mette in luce come soltanto il 30% degli interpellati detenga una tessera di donatore. Ciò significa che per il restante 70% sono i familiari a dover prendere una decisione in merito agli organi, si legge in un comunicato odierno.

