Una giovane donna è da oggi a processo davanti al Tribunale penale di Lucerna perché accusata di aver ucciso i suoi gemelli. L'ufficio del pubblico ministero ha richiesto una pena detentiva di otto anni.

La donna, che viveva a Lucerna in casa dei genitori, era incita al settimo mese nel dicembre del 2015. Tre mesi prima si era separata dal padre dei suoi figli. Secondo l'accusa, la 23enne ha dato alla luce il suo primo figlio sola nella vasca da bagno. Avrebbe poi ucciso il bambino e nascosto il corpo in cantina. Per il ministero pubblico, fu un atto intenzionale.

Circa 31 ore dopo, l'imputata ha messo al mondo il secondo gemellino, sempre nella vasca da bagno. Il bambino è nato morto. L'accusa in questo caso è di omicidio per omissione e in subordine omicidio colposo per omissione. La ragazza di origine serba infatti non ha consultato un medico dopo il primo parto; il secondo neonato è probabilmente morto poco prima di nascere e avrebbe potuto essere salvato con l'aiuto di un professionista, stando alla procura.

