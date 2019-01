Donne 'radicalmente' sotto rappresentate nella regia

Le donne sono 'radicalmente' sotto rappresentate nella regia di un film.

Lo rivela uno studio del Center for the Women in Television and Film della San Diego State University secondo cui su 250 film del 2018 con i migliori incassi solo l'8% dei registi era rappresentato da donne. Un calo quindi del 3% rispetto al 2017. La percentuale è anche inferiore al 9% registrato nel 1998.

Buone notizie invece sul fronte di altri ruoli. Ad esempio aumenta il numero di donne impiegate, tra gli altri, come autrici, produttrici, editrici, direttrici della fotografia, compositrici. In totale un aumento di due punti percentuali, dal 18 al 20%, rispetto al 2017.

