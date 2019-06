Le rivendicazioni della Business and Professional Women (BPW) per il 14 giugno

Le donne di centro e destra non sciopereranno il 14 giugno ma approfittano di questa data simbolica per una "giornata d'azione" a favore delle pari opportunità. Le rivendicazioni sono sostanzialmente uguali a quelle delle donne di sinistra.

Riunite sotto l'egida della Business and Professional Women (BPW), l'alleanza delle società femminili svizzere (alleanza f) e le donne PLR, PPD, PBD e PVL hanno sottolineato oggi in una dichiarazione che "la parità tra donne e uomini non riguarda solo i partiti e i sindacati di sinistra. È un problema di tutti".

"È chiaro che noi, BPW Svizzera, vogliamo utilizzare il 14 giugno come giornata d'azione per richiamare l'attenzione sugli obiettivi da raggiungere". In particolare, chiedono più donne fra gli alti dirigenti, il lavoro a tempo parziale e una migliore suddivisione dei compiti a tutti i livelli della carriera, nonché "obiettivi ambiziosi per uomini e donne nelle direzioni aziendali e nei consigli di amministrazione".

Le donne dell'associazione ritengono anch'esse che "sono ormai necessarie misure drastiche per applicare la parità salariale iscritta nelle Costituzione". Vogliono che l'obbligo di effettuare un'analisi sulle retribuzioni ogni quattro anni isia esteso anche alle imprese con almeno 50 dipendenti.

Per favorire la conciliazione lavoro-famiglia - affermano - è necessaria un'offerta sufficiente e accessibile di strutture di assistenza all'infanzia e di scuole con un orario continuo, l'introduzione del congedo parentale e condizioni di lavoro flessibili per genitori.

