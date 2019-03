In Svizzera, la percentuale di donne nella professione medica sono in aumento, e nella fascia sotto i 45 anni sono già la maggioranza. Esse sono però scarsamente rappresentate a livello di medico primario.

Lo scorso anno in Svizzera c'erano 37'525 medici, 625 in più dell'anno precedente, per un totale di 33'164 posti a tempo pieno di 55 ore settimanali. 21'543 dottori erano uomini e 15'982 donne, riferisce un comunicato odierno della Federazione dei medici svizzeri (FMH).

In media, c'erano 4,4 medici per 1000 abitanti, a fronte di un tasso per i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) di 3,6. Nei paesi vicini, la quota è di 5,1 in Austria, 4,2 in Germania, 4,0 in Italia e di 3,2 in Francia.

Tra gli studenti e i camici bianchi di meno di 45 anni, le donne erano in maggioranza. Per contro molti più uomini che donne lavoravano ancora dopo l'età della pensione: per l'esattezza 2794 medici, ma solo 682 dottoresse.

Nella gerarchia, le donne sono presenti negli ospedali soprattutto ai livelli più bassi: rappresentano il 58,6% fra gli assistenti, il 47,9% fra i capoclinica, il 24,5% tra i medici con funzioni di quadro 2 e il 12,4% fra i primari.

Rispetto ai colleghi maschi le donne hanno più sovente un impiego all'80% o meno. La stragrande maggioranza degli uomini lavora invece al 90% o al 100%.

Neuer Inhalt Horizontal Line