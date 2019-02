In attesa dell'annuncio ufficiale della "vittoria contro i terroristi" dell'Isis, sconfitti militarmente dalle forze curde filo-Usa nella loro ultima sacca di resistenza nel sud-est della Siria, le cellule dello 'Stato islamico' si sono riorganizzate.

E si sono date alla macchia in Iraq in Siria, dopo che per tre anni sono stati uniti da un 'Califfato' che ha messo paura a tutto il mondo.

Ma lo 'Stato islamico', per ora, si è estinto, a cinque anni dal famoso semestre, tra il 2013 e il 2014, quando quella che era ancora una sigla sconosciuta ai più, senza quasi colpo ferire, conquistò gran parte della valle dell'Eufrate, lambendo Aleppo, annettendo Raqqa in Siria e imponendosi a Mosul in Iraq. Era arrivato a controllare un territorio grande quanto la Gran Bretagna. Il culmine fu la proclamazione del Califfato da parte del leader Abu Bakr al-Baghdadi, ex qaedista scarcerato dalle prigioni Usa in Iraq e di cui da anni si sono perse le tracce.

Neuer Inhalt Horizontal Line