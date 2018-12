Dopo chiamata Trump, bimba crede ancora in Babbo Natale

La bambina di sette anni alla quale il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata natalizia aveva chiesto se credesse ancora a Babbo Natale, conferma che sì, lei in 'Santa' ci crede ancora.

È una ragazzina e si chiama Collman Lloyd, la protagonista della conversazione che ieri è diventata virale: in un primo momento era stato riferito che Trump aveva parlato con un bambino di nome Coleman, chiedendogli appunto se credesse ancora in Babbo Natale e affermando che ciò, alla sua età (7 anni), era "al limite".

Collman, che vive a Lexington in South Carolina, ha adesso raccontato la sua versione alla stampa locale: al presidente è riuscita a rispondere soltanto "Yes, Sir". Era contenta e molto emozionata di poterci parlare, ha detto, ammettendo però di non conoscere il significato del termine 'al limite'.

"Non ero nervosa - ha spiegato Collman - più che altro dovevo riflettere su quale fosse la verità". La risposta per la bambina di Lexington è giunta poco dopo, quando il latte e i biscotti lasciati sull'uscio di casa (per Babbo Natale, come è tradizione negli Usa ndr) sono scomparsi per lasciare il posto a dei regali con il sopra ben visibile il nome Collman.

