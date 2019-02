Da poco in pensione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard potrebbe entrare nei consigli di amministrazione di Bell e Coop. La sua candidatura dovrà essere approvata nel corso delle assemblee generali degli azionisti di queste due aziende.

A proposito di Bell, il maggiore gruppo svizzero attivo nella lavorazione della carne, l'ex ministra Leuthard, in carica dal 2006 al 2018 per il PPD e sostituita da Viola Amherd da inizio gennaio, dovrebbe prendere il posto di Reto Conrad. L'assemblea degli azionisti, precisa una nota di Bell, è prevista per il 16 di aprile.

L'ex consigliera federale dovrebbe entrare anche nell'organo di sorveglianza di Coop, cui Bell appartiene, nel corso dell'assemblea generale del 28 di marzo. Sostituirà, se gli azionisti saranno d'accordo, Beth Krasna.

In una nota odierna, il presidente di Coop, Hansueli Loosli, parla di Leuthard come di una personalità influente e molto competente.

