Il gruppo specializzato nelle tecniche di sicurezza Dormakaba ha registrato un calo del fatturato semestrale dello 0,3% rispetto all'anno precedente raggiungendo i 1,40 miliardi nei primi sei mesi dell'esercizio 2018/19.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è tuttavia aumentato del 5,7% a 223,0 milioni di franchi. Secondo il rapporto intermedio pubblicato oggi, l'utile netto è cresciuto dell'11,5% a 126,7 milioni di franchi.

L'azienda di Rümlang delude su tutti i fronti: gli analisti consultati da AWP si attendevano minimo 1,42 miliardi per i ricavi, 229,4 milioni per l'Ebitda e 129,8 milioni per l'utile netto.

Per l'esercizio in corso, il management mira a mantenere il tasso di crescita organica e a generare un margine operativo lordo compreso tra 16,0 e 16,5% milioni di franchi.

