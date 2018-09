Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 12.39 26 settembre 2018 - 12:39

Un ingente sequestro di droga è stato messo a segno dalla Polizia di Stato, a Milano. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno infatti trovato in un box in via Padova 1.100 chili di hashish e mezzo chilo di cocaina.

In arresto, dalle prime informazioni, è finito un 42enne, che aveva la disponibilità del garage. Il carico di hashish da una tonnellata e cento chili ha un valore sul mercato di 11 milioni di euro, a cui si aggiungono i 40mila euro per il mezzo chilo di cocaina.

L'indagine è iniziata alcune settimane fa grazie a una soffiata arrivata agli investigatori della sezione Narcotici. Lunedì sera, dopo oltre una settimana di appostamenti e pedinamenti, gli agenti hanno fermato il sospetto, un milanese di 44 anni con due precedenti per droga risalenti al 1992 e al 1995. L'arrestato aveva anche 6.500 euro in contanti in tasca, probabilmente un incasso per le prime vendite.

