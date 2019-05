Una quantità di marijuana pari a circa un quintale è stata scoperta e sequestrata dalla polizia a Torino. Due le persone arrestate: un italiano di 44 anni, nato a Roma e residente ad Asti, e un albanese di 38 anni domiciliato nel capoluogo piemontese.

Lo stupefacente era racchiuso in numerosi sacchetti di nylon rosso stipati nei sedili posteriori della Ford C Max su cui viaggiavano i due uomini.

La vettura è stata individuata grazie al colpo d'occhio di due agenti della squadra mobile in borghese, in quel momento impegnati in un altro servizio. I poliziotti hanno notato che il guidatore della Ford (poi risultato essere l'italiano) si era innervosito al passaggio casuale di un'autopattuglia e aveva cambiato senso di marcia, così hanno deciso di non perderlo di vista.

I due sono stati fermati in via Lancia, sotto l'abitazione dell'albanese. Nell'alloggio sono stati recuperati tre bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Le indagini della Squadra mobile proseguono per rintracciare eventuali complici e la rete che ha assistito i due trafficanti nel trasporto della droga.

