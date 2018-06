Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 12.24 05 giugno 2018 - 12:24

Dopo Lugano i droni da trasporto della Posta volano ora anche su Berna: il "gigante giallo" sta infatti testando il trasporto di campioni di laboratorio tra l'ospedale Tiefenau e l'Inselspital.

Oggi i campioni vengono trasportati da un corriere, o in casi urgenti da un taxi. "Nel giro di due settimane vogliamo verificare se l'impiego del drone offra un valore aggiunto", ha fatto sapere - citata in un comunicato - Claudia Pletscher, responsabile Sviluppo e innovazione della Posta. Test, in un prossimo futuro, sono previsti anche tra due laboratori di Zurigo.

A Lugano il progetto, presentato nel marzo del 2017, è entrato nello scorso ottobre in fase successiva: tra l'Ospedale Italiano e l'Ospedale Civico sono stati effettuati oltre 1'000 voli, senza imprevisti. Il bilancio intermedio, scrive la Posta, è quindi positivo.

Neuer Inhalt Horizontal Line