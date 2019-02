Grazie alla Svizzera circa 8 milioni di persone nel mondo hanno avuto un migliore accesso all'acqua potabile. La gestione di questa risorsa è uno dei campi d'azione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) della Confederazione.

Le riserve d'acqua mondiali sono messe sotto pressione a causa del cambiamento climatico, dell'aumento della popolazione, del suo consumo eccessivo e dei ritmi di produzione elevati, ha rilevato oggi la DSC nella sua conferenza stampa annuale.

Attualmente, 844 milioni di persone non hanno accesso a un servizio di base per l'acqua potabile. Ogni giorno, 1000 bambini di età inferiore ai 5 anni muoiono a causa della mancanza di questa risorsa vitale. Stando alle previsioni dell'ONU, entro il 2025 circa 1,8 miliardi di persone non disporranno di acqua, ha indicato il direttore della DSC Manuel Sager.

La DSC è attiva in numerosi progetti di cooperazione legati all'acqua, ne favorisce l'accesso a popolazioni di zone rurali e offre le sue conoscenze tecniche in materia di depurazione.

