Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 17.09 29 giugno 2018 - 17:09

La conferenza annuale della cooperazione svizzera allo sviluppo, svoltasi oggi a Berna, ha posto l'attenzione sul sostegno alle zone urbane e rurali in Africa. Il ministro Ignazio Cassis ha rilevato l'importanza della trasparenza nella cooperazione internazionale.

Nella sfida dello sviluppo sostenibile di città e campagna, la Svizzera aiuta le popolazioni rurali per ottenere rendimenti migliori, mentre nelle zone urbane le priorità sono il potenziamento del settore privato e la consulenza alle autorità locali, hanno spiegato gli esponenti della Direzione dello Sviluppo e della cooperazione (DSC) e della Segreteria di Stato dell'Economia (SECO).

L'importanza dell'aiuto coordinato a città e campagna è preponderante poiché - è stato ricordato - a livello mondiale 2,5 miliardi di piccoli agricoltori coltivano il 60% delle terre arabili, mentre parallelamente i centri urbani producono il 70% della ricchezza economica mondiale.

Gli esperti della DSC e della SECO hanno presentato gli esempi dei loro interventi in Ciad e Sudafrica.

In Ciad, dove i cereali sono l'alimento di base, la DSC finanzia, con sei milioni di franchi su cinque anni, l'accesso a sementi di qualità affinché 200'000 famiglie contadine possano migliorare produzione e reddito. Due milioni di persone dovrebbero beneficiare delle ricadute del progetto.

In Sudafrica, la SECO aiuta otto comuni urbani per allacciare i quartieri più poveri all'approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue. Il budget è di dieci milioni di franchi in cinque anni.

In occasione della sua prima partecipazione alla conferenza annuale sull'aiuto allo sviluppo, il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis ha ricordato che la DSC nel 2017 disponeva di un budget di 2,3 miliardi di franchi, ossia il 73% di quello del suo ministero.

È una somma ingente che deve essere utilizzata in modo efficace e trasparente, ha osservato Cassis. Si tratta quindi di assicurare e dimostrare che i soldi non confluiscano nella corruzione e che non siano utilizzati in maniera inefficiente o addirittura sbagliata.

Neuer Inhalt Horizontal Line