Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2009 15.26 27 novembre 2009 - 15:26

DUBAI - Le autorità di Dubai stanno cercando in queste ore di rassicurare gli investitori circa la tenuta della loro economia. Approfittando del periodo festivo in tutto il Medio Oriente, i funzionari emiratini cercano di lanciare segnali rassicuranti attraverso i media locali.

In particolare il presidente dell'Alta Commissione finanziaria di Dubai, Sheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, membro della famiglia reale e presidente della holding Emirates Group, che include Emirates Airlines, ha commentato alla tv araba al-Jazeera di comprendere "lo stato d'ansia dei mercati finanziari e i timori dei creditori in merito alla decisione d'intervento da parte del governo che è stata a lungo studiata e ponderata. Siamo stati costretti ad intervenire in modo risoluto ed efficace per sanare il grande problema dei debiti. Risolvere la questione di Dubai World richiede soluzioni studiate nei minimi dettagli". Due giorni fa la holding di proprietà del governo aveva chiesto una moratoria ai suoi creditori.

